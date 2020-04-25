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«Баскония» пожертвовала на борьбу с коронавирусом 100 тыс. пар перчаток и 76 тыс. масок

«Баскония» пожертвовала на борьбу с коронавирусом 100 тыс. пар перчаток и 76 тыс. масок
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Басконии» подключилось к борьбе с пандемией коронавируса. Клуб из Витории сделал существенное пожертвование, закупив антисептики и средства защиты на сумму € 400 тыс., сообщает пресс-служба «Басконии» на своей странице в «Твиттере».

Среди закупленных товаров — 100 тысяч пар перчаток, 76 тысяч защитных медицинских масок, а также 2400 пар защитных очков.

Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 223 тыс. случаев заражения, это второй показатель в мире и первый в Европе. При этом зафиксировано более 22 тыс. смертельных случаев — третий показатель в мире после США и Италии.

В последние дни в Испании отмечается снижение заболеваемости, в связи с чем с 2 мая гражданам страны разрешат прогулки.

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