«Баскония» пожертвовала на борьбу с коронавирусом 100 тыс. пар перчаток и 76 тыс. масок

Руководство «Басконии» подключилось к борьбе с пандемией коронавируса. Клуб из Витории сделал существенное пожертвование, закупив антисептики и средства защиты на сумму € 400 тыс., сообщает пресс-служба «Басконии» на своей странице в «Твиттере».
Среди закупленных товаров — 100 тысяч пар перчаток, 76 тысяч защитных медицинских масок, а также 2400 пар защитных очков.
Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 223 тыс. случаев заражения, это второй показатель в мире и первый в Европе. При этом зафиксировано более 22 тыс. смертельных случаев — третий показатель в мире после США и Италии.
В последние дни в Испании отмечается снижение заболеваемости, в связи с чем с 2 мая гражданам страны разрешат прогулки.
- 25 апреля 2020
-
23:59
-
22:50
-
21:28
-
20:40
-
18:41
-
17:28
-
16:51
-
16:00
-
14:45
-
13:36
-
11:44
-
10:54
-
09:50
-
00:53
-
00:41
- 24 апреля 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:20
-
18:34
-
17:23
-
16:33
-
15:32
-
14:54
-
12:59
-
11:50
-
10:56
-
10:06
-
07:57
-
00:41
-
00:00
- 23 апреля 2020
-
22:59
-
21:43
-
20:51
-
19:54