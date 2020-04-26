НБА разрешила клубам открыть тренировочные базы с 1 мая

НБА планирует разрешить клубам открывать тренировочные базы для игроков с 1 мая, сообщает журналист Адриан Войнаровски в «Твиттере».

Сообщается, что командам разрешат открывать тренировочные базы для индивидуальной работы, однако групповые тренировки пока будут запрещены.

Ранее сообщалось, что НБА всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 202 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 816 тыс.