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Леброн Джеймс показал, как поддерживает форму во время карантина

Леброн Джеймс показал, как поддерживает форму во время карантина
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает поддерживать форму в период карантина. Баскетболист на своей странице в «Инстаграме» выложил интересное видео, показав, насколько разнообразны его тренировки.

«Давайте работать, парни. Кто со мной?» — написал Леброн.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице форварда в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первым заразившимся игроком лиги стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. На сегодняшний день ещё не известно, когда НБА возобновит матчи. Но сегодня, 26 апреля, стало известно, что с 1 мая командам будет разрешено открыть свои тренировочные базы.

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