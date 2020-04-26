Леброн Джеймс показал, как поддерживает форму во время карантина
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает поддерживать форму в период карантина. Баскетболист на своей странице в «Инстаграме» выложил интересное видео, показав, насколько разнообразны его тренировки.
«Давайте работать, парни. Кто со мной?» — написал Леброн.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице форварда в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первым заразившимся игроком лиги стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. На сегодняшний день ещё не известно, когда НБА возобновит матчи. Но сегодня, 26 апреля, стало известно, что с 1 мая командам будет разрешено открыть свои тренировочные базы.
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