Кевин Лав назвал Тима Данкана лучшим тяжёлым форвардом в истории

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав вспомнил о дне рождения легендарного Тима Данкана и назвал его лучшим тяжёлым форвардом в истории баскетбола.

«Тим Данкан — лучший тяжёлый форвард в истории. На протяжении первых шести лет моей профессиональной карьеры я провёл против него много матчей в Западной конференции. Впервые он приветствовал меня в четвёртом матче моего дебютного сезона. Тогда я смотрел, как Тони Паркер забросил нам 55 очков, и это было слишком для толстого паренька из Орегона, которому недавно исполнилось 20 лет.

С днём рождения, пятикратный чемпион НБА, 15-кратный участник Матча всех звёзд, двукратный MVP сезона, трёхкратный MVP финальной серии плей-офф и лучший новичок сезона-1997/98! Если бы я не учился у тебя, то не смог бы добиться нынешнего успеха", — написал Лав на своей странице в «Инстаграме».