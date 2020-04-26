«Голден Стэйт» не будет открывать тренировочную базу без разрешения мэра

Сегодня, 26 апреля, стало известно, что руководство НБА разрешило открывать командам свои тренировочные базы. При этом они будут открыты для индивидуальной работы, групповые тренировки пока будут запрещены.

Невзирая на такие ограничения, нет гарантии, что «Голден Стэйт Уорриорз» откроет свою базу хоть на каких-то условиях. В клубе намерены получить разрешение мэра Сан-Франциско, сообщает San Francisco Chronicle. Если постановления градоначальника не последует, база «Голден Стэйт Уорриорз» будет закрыта и дальше.

Карантин в Сан-Франциско введён до 3 мая, но не исключается, что он будет продлён. На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 1300 случаев заражения, 22 из них оказались смертельными.