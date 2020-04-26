Девин Букер обратился к болельщикам «Химок»

Тяжёлый форвард «Химок» Девин Букер обратился к болельщикам клуба из Московской области, посоветовав им быть аккуратными во время пандемии коронавируса, а также пообещав вернуться в случае возобновления сезона Евролиги.

«Привет всем! Это Девин Букер. Надеюсь, у вас всё в порядке. Хотел бы напомнить о нескольких вещах. Оставайтесь дома, держите руки в чистоте, и немаловажно сохранять активность. Мы все проходим через непростые времена, но наша сила — в единстве. Думайте не только о себе, но и о других.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые оказывали нам невероятную поддержку на протяжении всего сезона. Без вас мы бы не добились таких результатов. Конечно, сезон завершился не так, как нам хотелось, но Евролига ещё не закончилась. Если сезон возобновится, мы обязательно вернёмся. Закончим то, что начали. Надеюсь, всё будет хорошо", — сказал Букер в видеообращении, размещённом на канале «Химок» в YouTube.