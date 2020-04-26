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В «Барселоне» готовы принять все матчи оставшейся части чемпионата Испании

В «Барселоне» готовы принять все матчи оставшейся части чемпионата Испании
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Барселоны» выразило готовность принять на домашней арене все матчи оставшейся части чемпионата Испании, сообщает Eurohoops.

Напомним, Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая.

Добавим, готовность принять на домашней арене подобный турнир выразили в «Гран Канарии» и «Андорре».

Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 223 тыс. случаев заражения — это второй показатель в мире и первый в Европе. При этом зафиксировано более 22 тыс. смертельных случаев.

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