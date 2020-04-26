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Шакил О'Нил сказал, что хотел чаще общаться с Коби Брайантом, пока он был жив

Шакил О'Нил сказал, что хотел чаще общаться с Коби Брайантом, пока он был жив
Баскетбол / НБА 0

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил признался, что сожалеет, что мало общался с Коби Брайантом, когда он был ещё жив.

«Мы уважали друг друга, были друзьями. Мы общаемся с друзьями далеко не каждый день, и мне хотелось бы делать это чаще, спросить у него, как он поживает. Напомнить, что скоро церемонии включения в Зал славы и он находится в списке...» — приводит слова Шакила О'Нила Lakers Nation.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с тремя спутниками и пилотом он находился на своём частном вертолёте, который потерпел крушение. Спасатели подтвердили, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.

Ранее стало известно, что Брайант номинирован на включение в Зал славы НБА.

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