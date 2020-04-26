Единая лига ВТБ представила ролик с лучшими моментами «Локомотива-Кубань» в сезоне-2019/20

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоролик с подборкой лучших моментов с участием краснодарского «Локомотива-Кубань» в сезоне-2019/2020.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.



На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимал третье место, одержав 14 побед в 20 встречах.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.