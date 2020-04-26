Единая лига ВТБ представила ролик с лучшими моментами «Локомотива-Кубань» в сезоне-2019/20

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоролик с подборкой лучших моментов с участием краснодарского «Локомотива-Кубань» в сезоне-2019/2020.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.
На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимал третье место, одержав 14 побед в 20 встречах.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.
- 26 апреля 2020
-
19:58
-
18:53
-
17:42
-
15:05
-
13:52
-
12:32
-
11:56
-
10:59
-
09:58
-
07:04
-
01:06
- 25 апреля 2020
-
23:59
-
22:50
-
21:28
-
20:40
-
18:41
-
17:28
-
16:51
-
16:00
-
14:45
-
13:36
-
11:44
-
10:54
-
09:50
-
00:53
-
00:41
- 24 апреля 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:20
-
18:34
-
17:23
-
16:33
-
15:32
-
14:54