Мирошниченко: никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело

Украинский баскетболист, игрок «Гродно-93» Максим Мирошниченко рассказал, как проходит жизнь в Беларуси в период пандемии коронавируса.



«Там абсолютно всё работает, кафе, рестораны, тренажёрные залы, торговые центры, ночные клубы. Правда, посетителей в этих местах значительно меньше, чем обычно.



Люди опасаются за свою жизнь. В масках ходить не обязательно, но остальные защитные мероприятия проводятся. Там нет общедоступных мест, где не было бы антисептиков, там есть социальная реклама. Вот только статистику никто не приводит.



Никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело. На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят примерно так: «Просто у них было ещё куча болячек, и они были жирными и паршиво питались». Вот так.



Могут ещё показать Украину и привести статистику тех, кто заболел, мол посмотрите, как плохи дела у наших соседей, тысячи заболели, будьте осторожны», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба Федерации баскетбола Украины.