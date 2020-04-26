Мирошниченко: никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело

Украинский баскетболист, игрок «Гродно-93» Максим Мирошниченко рассказал, как проходит жизнь в Беларуси в период пандемии коронавируса.
«Там абсолютно всё работает, кафе, рестораны, тренажёрные залы, торговые центры, ночные клубы. Правда, посетителей в этих местах значительно меньше, чем обычно.
Люди опасаются за свою жизнь. В масках ходить не обязательно, но остальные защитные мероприятия проводятся. Там нет общедоступных мест, где не было бы антисептиков, там есть социальная реклама. Вот только статистику никто не приводит.
Никто в Беларуси даже представить не может, сколько людей заболело. На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят примерно так: «Просто у них было ещё куча болячек, и они были жирными и паршиво питались». Вот так.
Могут ещё показать Украину и привести статистику тех, кто заболел, мол посмотрите, как плохи дела у наших соседей, тысячи заболели, будьте осторожны», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
- 26 апреля 2020
-
22:27
-
21:48
-
19:58
-
18:53
-
17:42
-
15:05
-
13:52
-
12:32
-
11:56
-
10:59
-
09:58
-
07:04
-
01:06
- 25 апреля 2020
-
23:59
-
22:50
-
21:28
-
20:40
-
18:41
-
17:28
-
16:51
-
16:00
-
14:45
-
13:36
-
11:44
-
10:54
-
09:50
-
00:53
-
00:41
- 24 апреля 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:20
-
18:34
-
17:23
-
16:33