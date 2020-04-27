Дрэймонд Грин: меня просили составить плейлист для этой игры без зрителей
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о том, как ему поручили подобрать плейлист для матча с «Бруклином», который должен был пройти при пустых трибунах.
«Я попросил своего друга диджея, чтобы он составил мне отличный плейлист. Это должен был быть классный хип-хоп, который играл бы во время матча. Матч был бы больше похож на тренировочный спарринг под музыку. Меня попросили составить плейлист для этой игры без зрителей», — приводит слова Дрэймонда Грина Clutch Points.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.
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