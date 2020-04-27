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Майкл Джордан: Джексон пришёл в «Чикаго Буллз», чтобы забрать мяч из моих рук

Майкл Джордан: Джексон пришёл в «Чикаго Буллз», чтобы забрать мяч из моих рук
Баскетбол / НБА 0

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан признался, что его не обрадовала перспектива работать вместе с тренером Фила Джексона, когда специалист возглавил команду.

«Я не был поклонником Джексона, когда он только возглавил «Чикаго». Потому что Фил пришёл, чтобы забрать мяч из моих рук», – рассказал Джордан в документальном фильме «Последний танец».

26 апреля ESPN показал очередные две серии документальной ленты. Помимо видеозаписей Джордана в сериал вошли интервью с другими ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

Видео с редкими кадрами Майкла Джордана в школьной команде можно посмотреть на «Чемпионате».

Майкл Джордан в 1991 году пропустил визит в Белый дом, играя в гольф с драг-дилером
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