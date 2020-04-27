Новым генменеджером «Чикаго» впервые стал темнокожий

Бывший вице-президент «Филадельфии Сиксерс» Марк Эверсли назначен на должность генерального менеджера «Чикаго Буллз», сообщает ESPN. Он стал первым темнокожим специалистом в истории команды, кому достался этот пост.
Помимо «Сиксерс» Эверсли работал в «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс», а также около 10 лет сотрудничал с компанией Nike, занимающейся производством спортивных товаров. Приглашение специалиста в «Чикаго» стало инициативой вице-президента «Буллз» Артураса Карнишоваса.
«Чикаго Буллз» в последние годы находится на стадии перестройки и показывает неудовлетворительные результаты. На момент приостановки регулярного чемпионата иллинойцы занимали 11-е место в таблице Восточной конференции и у них было мало шансов на выход в плей-офф.
Помимо кандидатуры Эверсли «Буллз» рассматривали варианты назначения на пост генерального менеджера Марка Хьюза и Мэтта Ллойда.
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