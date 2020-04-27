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Баскетболист NCAA арестован за убийство

Баскетболист NCAA арестован за убийство
Баскетбол / НБА 0

Защитник баскетбольной студенческой команды «Талейн Грин Вейв» Тешон Хайтауэр арестован за убийство. Клуб расторг контракт с игроком. Об этом сообщает ESPN.

Хайтауэра обвиняют в нападении и убийстве при отягчающих обстоятельствах. Преступление было совершено 8 апреля в одном из жилых комплексов. По сообщению полиции административного округа Генри, в нём были замешаны шесть человек, включая Тешона и его брата. Один из подозреваемых по-прежнему остаётся на свободе.

Хайтауэр был лучшим игроком своей команды в текущем сезоне. Он перешёл в «Грин Вейв» год назад. В течение сезона Хайтауэр набирал в среднем 15,9 очка и совершал 4,6 подбора за матч. Защитник планировал выйти на драфт НБА в этом году.

Напомним, главные спортивные лиги США приостановили проведение соревнований из-за пандемии коронавируса. НБА планирует вернуться к тренировкам с 1 мая.

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