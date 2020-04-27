Опрос в США о лучшем игроке показал почти полное равенство между Леброном и Джорданом
Аналитики Национальной баскетбольной ассоциации использовали данные из «Твиттера», чтобы выяснить, кто в стране считает лучшим игроком в истории лиги Майкла Джордана, а кто отдаёт предпочтение Леброну Джеймсу.
Специалисты проанализировали около 100 тысяч записей в социальной сети, включая геоданные, и составили виртуальную карту штатов, как это делают во время выборов в США.
«Джордан с трудом победил Джеймса. 26 штатов отдали предпочтение легенде «Чикаго Буллз». За Джемса проголосовали 24 субъекта. Леброна выбирали в штатах, расположенных на юге и западе страны. Джордан же доминировал на северо-востоке США и центральном западе», — пишет инсайдер Мередит Кэш.
Фото доступно на странице FadeawayWorld в «Твиттере».
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
11:22
-
10:46
-
09:57
-
09:00
-
07:26
-
00:55
- 26 апреля 2020
-
23:48
-
22:27
-
21:48
-
19:58
-
18:53
-
17:42
-
15:05
-
13:52
-
12:32
-
11:56
-
10:59
-
09:58
-
07:04
-
01:06
- 25 апреля 2020
-
23:59
-
22:50
-
21:28
-
20:40
-
18:41
-
17:28
-
16:51
-
16:00
-
14:45
-
13:36
-
11:44
-
10:54
-
09:50
-
00:53
-
00:41
Партнерский контент