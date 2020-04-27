Опрос в США о лучшем игроке показал почти полное равенство между Леброном и Джорданом

Аналитики Национальной баскетбольной ассоциации использовали данные из «Твиттера», чтобы выяснить, кто в стране считает лучшим игроком в истории лиги Майкла Джордана, а кто отдаёт предпочтение Леброну Джеймсу.



Специалисты проанализировали около 100 тысяч записей в социальной сети, включая геоданные, и составили виртуальную карту штатов, как это делают во время выборов в США.



«Джордан с трудом победил Джеймса. 26 штатов отдали предпочтение легенде «Чикаго Буллз». За Джемса проголосовали 24 субъекта. Леброна выбирали в штатах, расположенных на юге и западе страны. Джордан же доминировал на северо-востоке США и центральном западе», — пишет инсайдер Мередит Кэш.

Фото доступно на странице FadeawayWorld в «Твиттере».