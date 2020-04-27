Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Опрос в США о лучшем игроке показал почти полное равенство между Леброном и Джорданом

Опрос в США о лучшем игроке показал почти полное равенство между Леброном и Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Аналитики Национальной баскетбольной ассоциации использовали данные из «Твиттера», чтобы выяснить, кто в стране считает лучшим игроком в истории лиги Майкла Джордана, а кто отдаёт предпочтение Леброну Джеймсу.

Специалисты проанализировали около 100 тысяч записей в социальной сети, включая геоданные, и составили виртуальную карту штатов, как это делают во время выборов в США.

«Джордан с трудом победил Джеймса. 26 штатов отдали предпочтение легенде «Чикаго Буллз». За Джемса проголосовали 24 субъекта. Леброна выбирали в штатах, расположенных на юге и западе страны. Джордан же доминировал на северо-востоке США и центральном западе», — пишет инсайдер Мередит Кэш.

Фото доступно на странице FadeawayWorld в «Твиттере».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020