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Дэвид Блатт рассказал, почему Джордан превосходит Леброна

Дэвид Блатт рассказал, почему Джордан превосходит Леброна
Баскетбол / НБА 0

Экс-тренер сборной России по баскетболу, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт рассказал, почему считает наиболее выдающимся игроком Майкла Джордана, а не Леброна Джеймса.

Напомним, Блатт работал с Джеймсом с 2014 по 2016 год, когда возглавлял «Кливленд».

«Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса. Он взял больше титулов с одной-единственной командой. Для него собственное «я» было менее важным, чем «мы». Но, безусловно, с точки зрения способностей и влияния они оба входят в пятёрку лучших игроков в истории», – приводит слова Блатта Eurohoops.

Ранее аналитики Национальной баскетбольной ассоциации использовали данные из «Твиттера», чтобы выяснить, кто в стране считает лучшим игроком в истории лиги Джордана, а кто отдаёт предпочтение Джеймсу.

Опрос в США о лучшем игроке показал почти полное равенство между Леброном и Джорданом
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