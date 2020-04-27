Дэвид Блатт рассказал, почему Джордан превосходит Леброна

Экс-тренер сборной России по баскетболу, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт рассказал, почему считает наиболее выдающимся игроком Майкла Джордана, а не Леброна Джеймса.
Напомним, Блатт работал с Джеймсом с 2014 по 2016 год, когда возглавлял «Кливленд».
«Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса. Он взял больше титулов с одной-единственной командой. Для него собственное «я» было менее важным, чем «мы». Но, безусловно, с точки зрения способностей и влияния они оба входят в пятёрку лучших игроков в истории», – приводит слова Блатта Eurohoops.
Ранее аналитики Национальной баскетбольной ассоциации использовали данные из «Твиттера», чтобы выяснить, кто в стране считает лучшим игроком в истории лиги Джордана, а кто отдаёт предпочтение Джеймсу.
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