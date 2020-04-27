Режиссёр «Последнего танца»: на съёмках Родман постоянно возвращался к теме Ким Чен Ына

Режиссёр «Последнего танца» Джейсон Хехир рассказал о трудностях, которые возникали, когда он записывал для документального фильма интервью с легендарным Деннисом Родманом.



«Это было похоже на интервью с дикой кошкой. Родман не смотрит в одну точку, и у него огромные тёмные очки. Он постоянно возвращался к теме Ким Чен Ына и того, что тот попадёт в учебники истории. Я ему: «Нет, стоп. Мы говорим о «Пистонс». Не о Корее. Хватит! Оставайся со мной».

Он опоздал на два часа. Вышел из машины, прошёл мимо меня, я почувствовал себя привидением. А он лишь бросил: «Зачем всё это снова?»



Родман не хотел сниматься 10 часов, сказал, что выделит мне 10 минут. Но вот он наконец присел, началась съёмка, а он заявляет: «Мне нужен сэндвич с тунцом из Subway и немного ромашкового чая», – приводит слова Хехира Clutch Points.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.