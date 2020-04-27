Андрей Кириленко: провожу в России значительно больше времени, чем месяц в год

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил на слова своего первого тренера Анатолия Штейнбока, который заявил, что руководителю РФБ очень сложно вести дела из США и стоит больше времени проводить в России.
«За последний год я провёл в России не больше месяца? Очень люблю и уважаю Анатолия Иосифовича, но он неправ. Во-первых, я провожу в России значительно больше времени, чем вами озвучено, и посетил лично практически каждый регион. Во-вторых, я постоянно на связи со всеми сотрудниками, независимо от географии. В-третьих, сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией большинство людей вынуждены работать удалённо. Мы тоже получили этот опыт, и должен отметить, что это не сказалось на качестве работы», — приводит слова Кириленко Sports.ru.
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