Андрей Кириленко: провожу в России значительно больше времени, чем месяц в год

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил на слова своего первого тренера Анатолия Штейнбока, который заявил, что руководителю РФБ очень сложно вести дела из США и стоит больше времени проводить в России.



«За последний год я провёл в России не больше месяца? Очень люблю и уважаю Анатолия Иосифовича, но он неправ. Во-первых, я провожу в России значительно больше времени, чем вами озвучено, и посетил лично практически каждый регион. Во-вторых, я постоянно на связи со всеми сотрудниками, независимо от географии. В-третьих, сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией большинство людей вынуждены работать удалённо. Мы тоже получили этот опыт, и должен отметить, что это не сказалось на качестве работы», — приводит слова Кириленко Sports.ru.

Кириленко: за 5 лет работы в РФБ моя репутация не только не пострадала, но и укрепилась