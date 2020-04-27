Ватутин: попытки Евролиги доиграть сезон напоминают реанимационные мероприятия

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сравнил планы Евролиги доиграть сезон с реанимационными мероприятиями, при этом он пояснил, с какими трудностями предстоит столкнуться командам, если турнир будет возобновлён.
«Совершенно понятно желание Евролиги в той или иной форме доиграть сезон и каким-то образом выполнить обязательства перед спонсорами — это коммерческое соревнование, и Евролига будет до последнего использовать шанс заработать. Да, в случае матчей без зрителей это будут не продажи билетов, но хотя бы доходы от реализации ТВ-прав и интернет-трансляций. С другой стороны, после двух месяцев карантина и совершенной растренированности трудно ожидать от игроков качественного баскетбола. Игровые связи полностью нарушены, всем командам придётся начинать с нуля.
Трёх недель подготовки катастрофически мало, по сути, этот срок в нормальной предсезонке уходит только на сбор, посвящённый приведению игроков в общую физическую форму.
Следствием вынужденного отпуска и короткой подготовки непременно станут травмы баскетболистов. А ведь предстоят игры без права на ошибку, так как конкуренция за попадание в восьмёрку предстоит серьёзная, поэтому времени на эксперименты у тренеров нет, нужен результат.
Дать 18 командам тренировочное время, отели, возможность прилететь в одну страну, пересечь границу, как-то передвигаться, контактировать и так далее. В общем, вопросов намного больше, чем ответов, и пока всё это напоминает реанимационные мероприятия», — приводит слова Ватутина ТАСС.
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