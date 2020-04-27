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«Барселона» намерена сократить свой состав на сезон-2020/2021 с 15 до 13 игроков

«Барселона» намерена сократить свой состав на сезон-2020/2021 с 15 до 13 игроков
Баскетбол / Евролига 0

Испанский баскетбольный клуб «Барселона» намерен сократить свой состав на сезон-2020/2021 с 15 до 13 игроков. Об этом сообщает Sportando.

Такое решение было принято на фоне кризиса в связи с пандемией коронавируса и позволит клубу сократить бюджет баскетбольной команды.

У клуба 11 гарантированных контрактов с баскетболистами на следующий сезон.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Та же участь постигла и Евролигу. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 229 тыс. случаев заражения — это второй показатель в мире и первый в Европе. При этом зафиксировано более 23 тыс. смертельных случаев.

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