«Барселона» намерена сократить свой состав на сезон-2020/2021 с 15 до 13 игроков

Испанский баскетбольный клуб «Барселона» намерен сократить свой состав на сезон-2020/2021 с 15 до 13 игроков. Об этом сообщает Sportando.



Такое решение было принято на фоне кризиса в связи с пандемией коронавируса и позволит клубу сократить бюджет баскетбольной команды.



У клуба 11 гарантированных контрактов с баскетболистами на следующий сезон.



Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Та же участь постигла и Евролигу. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 229 тыс. случаев заражения — это второй показатель в мире и первый в Европе. При этом зафиксировано более 23 тыс. смертельных случаев.