Шакил О'Нил оплатил похороны 11-летнего мальчика, погибшего в автокатастрофе
Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, легенда баскетбола Шакил О’Нил помог оплатить похороны 11-летнего Кешона Батиста, погибшего в автокатастрофе, сообщает Bleacher Report. Семья Батисты организовала сбор средств на GoFundMe, на который откликнулся Шакил и оплатил похороны мальчика.
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.
После этого О'Нил выступал за «Финикс Санс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс», но на этом отрезке карьеры обошлось без титулов.
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