Салли: Джордан является величайшим игроком в истории НБА
Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли считает, что Майкл Джордан является сильнейшим игроком в истории лиги.
«Майкл Джордан является величайшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Я не знаю, удастся ли кому-нибудь приблизиться к нему. Коби Брайант был близок, Леброн очень близок. Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд по-прежнему являются мне в страшных снах, но такого, как Джордан, просто нет», — приводит слова Салли Reddit.
Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии он привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.
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