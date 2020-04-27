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Салли: Джордан является величайшим игроком в истории НБА

Салли: Джордан является величайшим игроком в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли считает, что Майкл Джордан является сильнейшим игроком в истории лиги.

«Майкл Джордан является величайшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Я не знаю, удастся ли кому-нибудь приблизиться к нему. Коби Брайант был близок, Леброн очень близок. Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд по-прежнему являются мне в страшных снах, но такого, как Джордан, просто нет», — приводит слова Салли Reddit.

Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии он привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.

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