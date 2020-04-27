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Швед: планирую играть ещё лет пять-шесть

Швед: планирую играть ещё лет пять-шесть
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий «Химок» Алексей Швед рассказал о том, как он проводит время на карантине и поделился мыслями о том, как долго он ещё планирует продолжать профессиональную карьеру

«Большую часть времени сидим дома, стараемся не выходить на улицу. Это началось с того момента, как отодвинули игры Единой лиги ВТБ и Евролиги. Уже тогда старался меньше выходить. Только ездил на тренировки. А сейчас максимум спускаюсь погулять с собакой возле дома или сходить в магазин прямо в доме.

Сейчас в мире такая ситуация, что лучше пересидеть дома. Карантин пройдет, и все вернутся к обычной жизни. К делам, к работе. Сейчас главное — это поменьше находиться на улице и не болеть.

До скольки лет хотел бы профессионально играть? Еще лет 5-6 точно», — цитирует Шведа «Матч ТВ».

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