НБА может отложить открытие тренировочных баз

Национальная баскетбольная ассоциация может отложить открытие тренировчных баз, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ранее открытие баз было запланировано на 1 мая 2020 года в тех штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции. Сообщается, что открытие баз могу перенести на неделю.



Некоторые клубы не поддержали идею открытия баз. В частности, в «Атланте» выразили желание посмотреть на развитие эпидемиологической ситуации.



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.



НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе.

НБА разрешила клубам открыть тренировочные базы с 1 мая