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«Лейкерс» вернули государству $ 4,6 млн, выделенных по программе поддержки малого бизнеса

«Лейкерс» вернули государству $ 4,6 млн, выделенных по программе поддержки малого бизнеса
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» вернул материальную помощь государству, сообщает CNBC. По информации источника, «Лейкерс» запросили поддержку у государства в размере $ 4,6 млн, полагающуюся малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.

Однако клуб принял решение вернуть эти деньги после того, как получил информацию о том, что весь фонд помощи в размере $ 350 млрд был израсходован из-за большого количества обращений.

«Лейкерс» получили деньги в рамках программы защиты заработной платы, но как только мы узнали, что средства по программе истощены, мы погасили кредит, чтобы финансовая поддержка была направлена ​​на тех, кто больше всего в этом нуждается», — говорится в заявлении клуба.

Примечательно, что «Лейкерс» оказались единственным клубом НБА, обратившимся к правительству за помощью.

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