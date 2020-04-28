Салли рассказал о причинах вражды Томаса и Майкла Джордана

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли рассказал о причинах конфликта между Майклом Джорданом и Айзеей Томасом.



«Один раз, приехав домой, Айзея увидел племянника в майке „Чикаго“, в майке Макйла Джордана. Он спросил: „Что ты творишь?“ Тот ответил, что мы в Чикаго и это его команда. Племянник не понимал, что перед ним легендарный Айзея Томас, что он играет за „Детройт“. Айзея разозлился, но не на Майкла. Он решил, что каждый раз, когда он будет играть против Майкла, он будет выкладываться по полной, чтобы племянник понял, какую майку он должен носить», — приводит слова Джона Салли NBA Central.



Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии он привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.

