НБА разрешила проведение индивидуальных тренировок игроков с 8 мая в определённых штатах

Журналист New York Times Марк Штейн в «Твиттере» опубликовал документ о внесении изменений в сроки и порядок возобновления тренировочного процесса клубами НБА.

Вчера, 27 апреля, НБА объявила командам о внесении изменений в решение относительно использования командных центров для возобновления тренировок команд, поскольку многочисленные органы власти штатов и местные органы самоуправления внесли изменения в приказы о самоизоляции и другие ограничения на несущественную деловую активность в связи с пандемией коронавируса.

Цель этих изменений состоит в том, чтобы предоставить игрокам безопасные и контролируемые условия для тренировок в штатах, а также определить иные варианты для игроков из других регионов страны.

Лига сообщила командам, что она нацеливается разрешить тренировочный процесс не ранее пятницы, 8 мая. Это дата может сдвинутся, если это потребуется. Изменения позволят командам предоставлять свои тренировочные возможности игрокам команды для тренировок или восстановления от травм на индивидуальной основе, при условии, что командный центр находится в городе, который больше не подлежит правительственному ограничению.

Для любой команды, которой из-за правительственного ограничения запрещено предоставлять доступ к её объектам инфраструктуры, лига будет определять альтернативные варианты.

При этом будут введены следующие ограничения:

В тренировочном центре одновременно может быть разрешено нахождение не более четырех игроков. Ни один главный или помощник тренера не могут принимать участия в процессе. Тренировки в общей группе полностью запрещены. Баскетболистам запрещено заниматься в спортивных залах, которые не принадлежат клубам.