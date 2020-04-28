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Дмитрий Кулагин может покинуть «Локомотив-Кубань», если не пойдёт на уступки по зарплате

Дмитрий Кулагин может покинуть «Локомотив-Кубань», если не пойдёт на уступки по зарплате
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин может покинуть клуб, сообщают «Известия».

По данным источника, летом клуб может прервать контракт с Кулагиным, если он не согласится пойти на финансовые уступки. Сообщается, что активировать вторую часть соглашения на прежних условиях практически невозможно, учитывая тяжёлые экономические времена. При этом есть вероятность, что стороны смогут договориться о компромиссе.

В 2018 году контракт с Дмитрием Кулагиным был заключён по схеме «2+2».

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.

На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимал третье место, одержав 14 побед в 20 встречах.

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