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Крис Бруссард: Леброн взял бы больше титулов, играй он у великого тренера

Крис Бруссард: Леброн взял бы больше титулов, играй он у великого тренера
Баскетбол / НБА 0

Известный обозреватель Крис Бруссард выразил мнение, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завоевал бы больше чемпионских титулов, выступай он под руководством великого тренера.

«Если бы Леброн попал к одному из величайших тренеров всех времен, Филу Джексону, Грегу Поповичу или Пэту Райли, у него было бы больше чемпионских титулов. Джеймс не работал с наставником, для которого он был бы частью системы, а не всей системой», – сказал Бруссард в программе First Things First.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.

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