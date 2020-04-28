Крис Бруссард: Леброн взял бы больше титулов, играй он у великого тренера

Известный обозреватель Крис Бруссард выразил мнение, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завоевал бы больше чемпионских титулов, выступай он под руководством великого тренера.



«Если бы Леброн попал к одному из величайших тренеров всех времен, Филу Джексону, Грегу Поповичу или Пэту Райли, у него было бы больше чемпионских титулов. Джеймс не работал с наставником, для которого он был бы частью системы, а не всей системой», – сказал Бруссард в программе First Things First.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.