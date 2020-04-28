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Разыгрывающий «Реала» Льюль включён в сборную десятилетия Евролиги

Разыгрывающий «Реала» Льюль включён в сборную десятилетия Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий мадридского «Реала» Серхио Льюль включён в символическую команду десятилетия (с 2010 по 2020 год) баскетбольной Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

В 2015 году Льюль помог «Реалу» выиграть первый за 20 лет чемпионский титул Евролиги, набирая в «Финале четырёх» 12,0 очка и 6,5 передачи в среднем за игру. В 2017-м испанец стал MVP турнира и был включён в первую символическую пятёрку, а в следующем году вернулся после серьёзной травмы и помог клубу завоевать 10-й трофей в истории.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Ранее в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия были включены форвард ЦСКА Кайл Хайнс и экс-защитники «армейцев» Милош Теодосич и Нандо де Коло.

Бывший защитник ЦСКА Нандо де Коло включён в команду десятилетия Евролиги
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