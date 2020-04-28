Леброн пошутил по поводу выпавших волос Шакила О’Нила

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил по поводу выпавших волос члена Зала славы НБА Шакила О'Нила.
Легендарный Шак опубликовал две своих фотографии рядом, написав: «Чёрт возьми, как я мог потерять так много волос». Под снимком он оставил комментарий, что ему очень хочется вернуть свою причёску обратно.
Джеймс отреагировал на пост О’Нила и пошутил: «После каждого промаха с линии один волос выпадал».
Фото доступно на странице Шакила О’Нила в «Инстаграме».
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.
После этого О'Нил выступал за «Финикс Санс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс», но на этом отрезке карьеры обошлось без титулов.
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