Экс-игрок ЦСКА Шишкаускас: из бывших одноклубников поддерживаю связь только с Хряпой

Экс-форвард баскетбольного ЦСКА Рамунас Шишкаускас заявил, что из бывших одноклубников по «армейской» команде поддерживает связь только с Виктором Хряпой.
«Конечно, у меня только самые хорошие воспоминания от ЦСКА, где я провёл много лет, многих знаю. У нас хорошие отношения с руководителями, с Андреем Ватутиным, Наташей Фураевой. Встретиться с ними всегда приятно.
Из бывших партнёров по команде по-настоящему связь поддерживаю только с Виктором Хряпой. У нас и жёны общаются хорошо, так что мы встречаемся всегда, когда я в Москву приезжаю. Больше ни с кем, пожалуй, и не общаюсь», — сказал Шишкаускас в интервью на официальной странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
Шишкаускас играл за ЦСКА с 2007 по 2012 год, в составе «армейцев» литовец стал чемпионом Евролиги в 2008 году (признан самым ценным игроком турнира), пятикратным чемпионом России. Рамунас завершил карьеру в 2012 году. Хряпа завершил карьеру в 2018 году.
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