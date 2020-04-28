Экс-игрок ЦСКА Шишкаускас: из бывших одноклубников поддерживаю связь только с Хряпой

Экс-форвард баскетбольного ЦСКА Рамунас Шишкаускас заявил, что из бывших одноклубников по «армейской» команде поддерживает связь только с Виктором Хряпой.

«Конечно, у меня только самые хорошие воспоминания от ЦСКА, где я провёл много лет, многих знаю. У нас хорошие отношения с руководителями, с Андреем Ватутиным, Наташей Фураевой. Встретиться с ними всегда приятно.

Из бывших партнёров по команде по-настоящему связь поддерживаю только с Виктором Хряпой. У нас и жёны общаются хорошо, так что мы встречаемся всегда, когда я в Москву приезжаю. Больше ни с кем, пожалуй, и не общаюсь», — сказал Шишкаускас в интервью на официальной странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Шишкаускас играл за ЦСКА с 2007 по 2012 год, в составе «армейцев» литовец стал чемпионом Евролиги в 2008 году (признан самым ценным игроком турнира), пятикратным чемпионом России. Рамунас завершил карьеру в 2012 году. Хряпа завершил карьеру в 2018 году.