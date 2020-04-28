Астахов: мы не понимаем, будут ли «Химки» участником Евролиги в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Химок» Павел Астахов признался, что в клубе нет понимания того, будет ли команда из Московской области участвовать в Евролиге в следующем сезоне.

«После решения Единой лиги ВТБ не присваивать звание чемпиона Российская федерация баскетбола сейчас не знает, как ей поступить: назначать ли чемпиона и призёров, исходя из таблицы на момент окончания игр? А от этой классификации зависит отбор в еврокубки на следующий сезон.

Мы не понимаем, будут ли «Химки» участником Евролиги в следующем сезоне. У 11 клубов есть постоянные лицензии, ещё семь руководство Евролиги объявит позже. Обычно они эти семь команд определяли до конца июня. На этот раз руководитель Евролиги Жорди Бертомеу сказал лишь, что до конца мая они точно определятся, будет ли доигран сезон. Наша судьба не ясна», — цитирует Астахова издание «Подмосковье сегодня».