Зубков признал, что в какой-то момент жалел о переходе в «Зенит»

Форвард сборной России и «Зенита» Андрей Зубков признал, что в какой-то момент сожалел о переходе из «Химок» в команду из Санкт-Петербурга.
«Да, переходя в «Зенит», я надеялся, что буду много играть. Тем более что это был первый сезон для команды в Евролиге. И когда получил травму, мелькнула мысль, мол, зачем переходил, если бы остался, было бы всё по-другому. Но говорят, всё что ни делается, всё к лучшему. Да и впереди у меня ещё как минимум один сезон в Петербурге, буду навёрстывать упущенное.
Что касается пропущенных матчей, то, конечно, хотелось помочь ребятам. Но такие мысли, что со мной всё изменилось бы в лучшую сторону, не посещали. Да и понимал, что после травмы мне ещё нужно сыграться с партнёрами. Просто хотелось побыстрее восстановиться и помочь команде», — приводят слова баскетболиста «Санкт-Петербургские ведомости».
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