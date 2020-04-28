Швед: хотел бы поужинать со Сталиным и Гагариным
Защитник сборной России и «Химок» Алексей Швед рассказал, с какими людьми из прошлого и настоящего он хотел бы поужинать, если бы ему представилась такая возможность.
«Ой, много имён можно назвать — Юлий Цезарь, Иосиф Сталин, Юрий Гагарин. Их много, можно перечислять и перечислять», — сказал баскетболист в интервью, размещённом на странице «Химок» в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Алексей Швед — лидер «Химок». Не так давно генеральный директор клуба из Московской области Павел Астахов заявил, что руководство хочет сохранить Шведа в составе команды. В то же время агент баскетболиста Обрад Фимич подтвердил, что Алексей Швед хочет понять, насколько он интерес клубам Национальной баскетбольной ассоциации.
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