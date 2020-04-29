Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2020

Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2020
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в «твиттере».

Ранее сообщалось, что Ламело станет одним из главных игроков, которых на драфте захочет получить «Нью-Йорк Никс».

Ламело Болл — младший брат разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» и второго номера драфта-2017 Лонзо Болла. В профессиональном баскетболе он дебютировал в чемпионате Литвы, выступая за «Пренай».

Ламело Болл провёл сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары». Сам Болл заявлял, что едет в Австралию, чтобы набраться опыта и оказаться в числе топовых пиков драфта НБА.

Ламело был признан лучшим новичком NBL. В среднем за матч он набирал 17,0 очка, 7,6 подбора и 6,8 передачи.

Источник: «Уорриорз» не станут выбирать на драфте Ламело Болла
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020