Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2020
Разыгрывающий Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в «твиттере».
Ранее сообщалось, что Ламело станет одним из главных игроков, которых на драфте захочет получить «Нью-Йорк Никс».
Ламело Болл — младший брат разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» и второго номера драфта-2017 Лонзо Болла. В профессиональном баскетболе он дебютировал в чемпионате Литвы, выступая за «Пренай».
Ламело Болл провёл сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары». Сам Болл заявлял, что едет в Австралию, чтобы набраться опыта и оказаться в числе топовых пиков драфта НБА.
Ламело был признан лучшим новичком NBL. В среднем за матч он набирал 17,0 очка, 7,6 подбора и 6,8 передачи.
Источник: «Уорриорз» не станут выбирать на драфте Ламело Болла
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