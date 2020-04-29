Центровая сборной России Жосселина Майга перейдёт в курское «Динамо»

Центровая Жосселина Майга вернётся в Россию по окончании сезона в чемпионате Польши. 23-летняя баскетболистка присоединится к курскому «Динамо», хотя на неё также претендовала «Надежда», из которой Майга уехала в «Гожув».

«Мы пробовали вернуть Майгу, разговаривали с ней, но у «Динамо» совсем другие финансовые возможности. Если предложение игроку делает курский клуб или екатеринбургский УГМК, то у других команд Европы нет шансов его подписать. Поэтому я не удивлён выбором Жосселины», — приводят слова директора «Надежды» Олега Храмкина «Известия».



Помимо Майги переднюю линию курского клуба усилит 25-летняя американка Стефани Мавунга. 14-й номер драфта WNBA-2018 уже имеет опыт выступления в России — в сезоне-2018/2019 она защищала цвета красноярского «Енисея», набирая в среднем 18,2 очка и 9,6 подбора.