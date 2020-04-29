Бертомеу: большинство игроков баскетбольной Евролиги согласились на сокращение зарплаты

Большинство баскетболистов клубов Евролиги продемонстрировали свою преданность делу, согласившись на сокращение зарплаты в нынешнем сезоне, сообщил глава турнира Жорди Бертомеу.
«Некоторые игроки публично высказали свой скептицизм относительно соглашения, и мы уважаем их мнение. Но большинство из 300 игроков, выступающих в Евролиге в этом сезоне, поддержали принятое решение, и мы благодарны им. Игроки показали свою преданность делу, согласившись на сокращение зарплаты. Пусть это не решит всех проблем, но определённо положительно скажется на ситуации в клубах. Крайне важно, что баскетболисты помогают нам найти выход из этого кризиса», — приводит слова Бертомеу «Р-Спорт».
Ранее ряд баскетбольных клубов обратился к руководству Евролиги и профсоюзу игроков с предложением начать обсуждение консолидированного понижения контрактов.
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