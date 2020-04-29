Стивен Эй Смит: плей-офф НБА начнётся в первую или вторую неделю июля

Журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что, по его данным, розыгрыш плей-офф НБА сезона-2019/2020 начнётся не позже первой половины июля.
«Плей-офф начнётся в первую или вторую неделю июля. Я говорил с игроками, тренерами, генеральными менеджерами, агентами. Все они хотят доиграть этот сезон. Обсуждалось проведение турнира в Лас-Вегасе за последние два места в плей-офф в каждой конференции. Если США минует ещё одна вспышка коронавируса, НБА намерена провести розыгрыш плей-офф с июля по август. Первые два раунда, возможно, будут сериями из пяти матчей», – сказал Смит в интервью на канале First Take в «Твиттере».
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая 12-миллионном Ухане.
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