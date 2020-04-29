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Керр сравнил опыт работы в «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз»

Керр сравнил опыт работы в «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил опыт работы в «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз», отметив, что в них есть много общего.

«Опыт очень похож. Особенно после подписания контракта с Кевином Дюрантом, когда у нас пояивлось много талантливых игроков в первой пятёрке. Куда бы мы ни пошли, с нами нахоились люди», — приводит слова Керра NBС.

Напомним, «Чикаго Буллз» являлся неизменным чемпионом НБА с 1996 по 1998 год. После завершения сезона-1997/1998 команду покинул Скотти Пиппен, Денис Родман перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Майкл Джордан в условиях затянувшегося локаута объявил о завершении карьеры. Керр выиграл с «Чикаго» три титула.

В нынешнем сезоне на момент его приостановки «Голден Стэйт» занимал последнее место в конференции.

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