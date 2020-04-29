Главный тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил опыт работы в «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз», отметив, что в них есть много общего.
«Опыт очень похож. Особенно после подписания контракта с Кевином Дюрантом, когда у нас пояивлось много талантливых игроков в первой пятёрке. Куда бы мы ни пошли, с нами нахоились люди», — приводит слова Керра NBС.
Напомним, «Чикаго Буллз» являлся неизменным чемпионом НБА с 1996 по 1998 год. После завершения сезона-1997/1998 команду покинул Скотти Пиппен, Денис Родман перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Майкл Джордан в условиях затянувшегося локаута объявил о завершении карьеры. Керр выиграл с «Чикаго» три титула.
В нынешнем сезоне на момент его приостановки «Голден Стэйт» занимал последнее место в конференции.
- 29 апреля 2020
-
18:00
-
17:01
-
14:52
-
13:15
-
12:02
-
11:36
-
10:45
-
09:13
-
07:01
-
00:16
- 28 апреля 2020
-
23:21
-
22:54
-
21:53
-
20:26
-
19:33
-
18:22
-
17:16
-
16:55
-
16:17
-
15:28
-
14:45
-
13:55
-
12:25
-
11:01
-
09:23
-
07:01
-
01:48
-
01:01
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:48
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:12
-
16:53