Анна Седокова почтила память Коби Брайанта в новом клипе

Известная певица Анна Седокова выпустила музыкальное видео «Грааль». Клип состоит из специальных пасхалок — значимых событий 2018-2020 гг., которые привели к глобальной самоизоляции. На циклораме показывают кадры, охватывающие политику, спорт, экономику и другие сферы.
В клипе есть отсылки на предстоящие президентские выборы в США, стихийные пожары в Австралии и многие другие значимые события.
Одна из отсылок спрятана в ретрокадрах международных соревнований. В теме спорта Седокова
выделяет смерть легендарного Коби Брайанта — невосполнимую потерю для баскетбола.
Седокова имеет к баскетболу непосредственное отношение — она состоит в отношениях с баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой, а в феврале стало известно, что Седокова и Тимма приобрели щенка, которого назвали Мамбой — в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анны Седоковой.
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