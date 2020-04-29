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Анна Седокова почтила память Коби Брайанта в новом клипе

Анна Седокова почтила память Коби Брайанта в новом клипе
Баскетбол / НБА 0

Известная певица Анна Седокова выпустила музыкальное видео «Грааль». Клип состоит из специальных пасхалок — значимых событий 2018-2020 гг., которые привели к глобальной самоизоляции. На циклораме показывают кадры, охватывающие политику, спорт, экономику и другие сферы.

В клипе есть отсылки на предстоящие президентские выборы в США, стихийные пожары в Австралии и многие другие значимые события.

Одна из отсылок спрятана в ретрокадрах международных соревнований. В теме спорта Седокова
выделяет смерть легендарного Коби Брайанта — невосполнимую потерю для баскетбола.

Седокова имеет к баскетболу непосредственное отношение — она состоит в отношениях с баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой, а в феврале стало известно, что Седокова и Тимма приобрели щенка, которого назвали Мамбой — в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анны Седоковой.

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