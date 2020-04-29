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Девин Букер отправился в путешествие с супермоделью, которая встречалась с Беном Симмонсом

Девин Букер отправился в путешествие с супермоделью, которая встречалась с Беном Симмонсом
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер отправился в путешествие с супермоделью Кендалл Дженнер — бывшей девушкой Бена Симмонса, сообщает TMZ. Папарацци сфотографировали Букера и Дженнер неподалёку от Аризоны, после небольшой остановки пара отправилась в пустынный город Седона.

Дженнер и Букер знакомы много лет. В 2018 году они даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с Беном Симмонсом, а баскетболист — с Джордин Вудс, бывшей подругой Дженнер.

«Девин — просто друг, он является частью её близкого окружения. Они отправились в дорожное путешествие, чтобы развеяться», — опроверг слухи о романе Букера и Дженнер неназванный источник портала TMZ.

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