Девин Букер отправился в путешествие с супермоделью, которая встречалась с Беном Симмонсом

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Девин Букер отправился в путешествие с супермоделью Кендалл Дженнер — бывшей девушкой Бена Симмонса, сообщает TMZ. Папарацци сфотографировали Букера и Дженнер неподалёку от Аризоны, после небольшой остановки пара отправилась в пустынный город Седона.



Дженнер и Букер знакомы много лет. В 2018 году они даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с Беном Симмонсом, а баскетболист — с Джордин Вудс, бывшей подругой Дженнер.



«Девин — просто друг, он является частью её близкого окружения. Они отправились в дорожное путешествие, чтобы развеяться», — опроверг слухи о романе Букера и Дженнер неназванный источник портала TMZ.