Руководители клубов НБА считают, что «Голден Стэйт» стоит обменять Грина

Неназванные руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации считают, что «Голден Стэйт Уорриорз» стоит обменять звёздного форварда Дрэймонда Грина, сообщает Bleacher Reports.



«Ему 30 лет, он получает много денег и очень много говорит», — сказал неназванный источник.



«Голден Сэйт Уорриорз» неожиданно оказались на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА. В 65 матчах «Голден Стэйт» одержал лишь 15 побед.



Регулярный чемпионат НБА из-за пандемии коронавируса приостановлен. Предполагается, что организация возобновит чемпионат не раньше июня. Ранее президент США Дональд Трамп назвал возобновление игр в ведущих американских лигах одной из важнейших задач.