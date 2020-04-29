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Руководители клубов НБА считают, что «Голден Стэйт» стоит обменять Грина

Руководители клубов НБА считают, что «Голден Стэйт» стоит обменять Грина
Баскетбол / НБА 0

Неназванные руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации считают, что «Голден Стэйт Уорриорз» стоит обменять звёздного форварда Дрэймонда Грина, сообщает Bleacher Reports.

«Ему 30 лет, он получает много денег и очень много говорит», — сказал неназванный источник.

«Голден Сэйт Уорриорз» неожиданно оказались на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА. В 65 матчах «Голден Стэйт» одержал лишь 15 побед.

Регулярный чемпионат НБА из-за пандемии коронавируса приостановлен. Предполагается, что организация возобновит чемпионат не раньше июня. Ранее президент США Дональд Трамп назвал возобновление игр в ведущих американских лигах одной из важнейших задач.

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