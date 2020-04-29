Зайон Уильямсон: всё, что делал Майкл Джордан, казалось чем-то невероятным

Баскетболист «Портленда» Зайон Уильямсон поделился своим мнением о легенде НБА Майкле Джордане.



«Всё, что делал Майкл Джордан, казалось чем-то невероятным. Особенно выделяются его слова о том, что он играет так, словно кто-то смотрит на него впервые и он не хочет его разочаровывать», — приводит слова Зайона Уильямсона пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.



Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии он привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.



В настоящее время выходит документальный сериал «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.