Егор Вяльцев: хотелось бы какие-то медали получить, а не просто так сезон отработать

Атакующий защитник БК «Химки» Егор Вяльцев прокомментировал ситуацию с остановкой сезона в Единой лиге ВТБ в связи с пандемией коронавируса.
«Сезон недоигран. Как его признать успешным? Да, мы шли на хорошей позиции, но самое важное происходит в плей-офф. И на пик формы команды выходят именно к этой стадии. К сожалению, не удалось в этом поучаствовать. Но что теперь сделать: как есть, так есть. Мы не одни такие. Всё, что сейчас происходит, происходит во всём мире. Переживать по этому поводу? Да, есть повод для переживаний. У спортсмена век короткий. В частности, я переживаю. Хотелось бы какие-то медали получить, а не просто так сезон отработать. Сезон не завершён, а год прошёл — вот что плохо. Но весь мировой спорт в таком положении. Олимпиаду отменили, а к ней люди по четыре года готовились. Люди отдали все силы на это, многие собирались после Игр завершить карьеру. А теперь им предстоит ещё один год ожидания.
Каким запомнится сезон? Мы шли на первой позиции всего с одним поражением. В этом сезоне был один из интереснейших чемпионатов. Любая команда могла выиграть у любой независимо от положения в турнирной таблице. Этим сезон и запомнится», — цитирует Вяльцева «Российская газета».
Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ приняло решение досрочно остановить сезон. При этом в лиге отказались определить чемпиона. Таким решением остались недовольны в «Химках». Команда из Московской области лидировала в турнирной таблице.
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