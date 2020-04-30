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Фридзон: Пашутин прямо зарядил нас энергией

Фридзон: Пашутин прямо зарядил нас энергией
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон высказался о главном тренере Евгение Пашутине, который возглавил команду по ходу сезона.

«Евгений Пашутин пришёл со своей философией, со своей игрой. Начал проводить проводить жёсткие тренировки. Надо отдать должное, это сработало. Он прямо зарядил нас энергией. Показал, что именами матчи не выигрываются.

Побеждает команда единым целом. Это было потом показано. За каждый мяч бились. Из-за этого были победы. Хотелось дальше играть. Начали получать кайф от баскетбола», — заявил Фридзон в прямом эфире в «Инстаграме» на странице «Локомотива-Кубань».

Напомним, в феврале «Локомотив-Кубань» и главный тренер команды Евгений Пашутин продлили контракт до конца сезона-2022/2023. После прихода Евгения Пашутина на пост главного тренера команда выиграла восемь последних матчей из десяти и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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