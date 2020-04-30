Клайберн рассказал о реабилитации после травмы и назвал главного треш-токера Евролиги

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн рассказал, как проходит его восстановление после тяжёлой травмы, а также назвал главного, по его мнение, треш-токера Евролиги. Напомним, баскетболист порвал крестообразные связки и в ноябре 2019 года перенёс операцию.
«Во время карьеры в Европе у меня были и взлёты, и падения. Хорошие дни и плохие. Это можно сказать и про травму крестообразных связок. Первые 2-3 месяца было тяжело. Но через некоторое время дела пошли лучше. Я восстанавливаюсь уже пятый месяц, сейчас могу сказать, что всё хорошо. Мне удалось справится и вернуться к баскетбольным тренировкам, хотя это был не простой процесс. Но я не тороплю события. На данный момент у меня есть всё время в мире, чтобы вернуться полностью здоровым.
Кого я считаю главным треш-токером Евролиги? О, это Серхио Родригес», — приводит слова Клайберна Eurohoops.
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