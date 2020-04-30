Сезон НБА может быть доигран в «Диснейуорлде» в Орландо

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает вариант доиграть прерванный сезон-2019/2020 в «Диснейуорлде» в Орландо. Об этом сообщил обозреватель Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Администрация самого большого в мире парка развлечений уже предложила НБА свои услуги. Руководство лиги рассматривает «Диснейуорлд» вместе с другими возможными нейтральными территориями: Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Луисвилл и Гонолулу.



Среди преимуществ «Диснейуорлда» по сравнению с другими локациями специалисты называют множество отелей для размещения команд, большое количество баскетбольных площадок и возможность организовать телетрансляции.



НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая 12-миллионном Ухане.