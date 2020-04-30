Мэджик Джонсон: про меня тоже выйдет документальный фильм, но сначала про Коби

Знаменитый игрок НБА Мэджик Джонсон заявил, что в будущем болельщики смогут увидеть документальный фильм о его жизни и карьере. Ранее сообщалось, что высока вероятность появления подобной ленты о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.



«Сейчас смотрю «Последний танец». Следующие серии будут о противостоянии Коби Брайанта и Майкла Джордана. Это будет невероятно для всех нас, кто является почитателем их талантов.



Про меня тоже выйдет документальный фильм. Я буду следующим после Коби! Там будет много о баскетболе, а также и том, как я перестроился и занялся бизнесом, о моей сегодняшней жизни. Жду с нетерпением», – приводит слова Джонсона Etonline.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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