Фридзон: готов играть ещё года три, о новом контракте пока разговоров нет

Капитан «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фридзон заявил, что в ближайшие три года не планирует завершать спортивную карьеру, однако из-за ситуации с коронавирусом переговоры по новому контракту с клубом ещё не начались.



Ранее главный тренер краснодарцев Евгений Пашутин отметил, что, по его мнению, Фридзон способен играть по меньшей мере ещё лет пять минимум.



«Приятно слышать от Пашутина такие слова, он видел мою работу, тренировки, как я стараюсь… Так что хорошо знает, что я ещё могу. Но пять лет – это всё-таки много, наверное. Давайте будем честны. Тяжеловато пять лет будет ещё играть, тут уже не от желания зависит больше, а от здоровья. Но года три точно ещё готов играть на хорошем уровне. Что касается будущего, то очень рано ещё думать о новом контракте.



Сами видите, какая ситуация, так что мысли не о контракте, а о здоровье. Когда уже всё успокоится, можно будет говорить об этом. А сейчас даже разговоров никаких по новому контракту нет. Всем не до этого сейчас, и клубы думают о другом», — приводит слова Фридзона «Р-Спорт».